Włochy chcą karać za używanie zagranicznych słów. Grzywny do 100 tysięcy euro

O projekcie nowej ustawy partii Bracia Włosi premier Giorgii Meloni jako pierwsza w piątek poinformowała agencja Reutera. Zgodnie z projektem za stosowanie w oficjalnej komunikacji języków innych niż włoski będzie we Włoszech groziła grzywna w wysokości od 5 do nawet 100 tys. euro (równowartość ok. 470 tys. złotych).

Zakaz języka angielskiego

"Anglomania" we Włoszech

Aby proponowana ustawa weszła w życie musi najpierw zostać zaakceptowana przez obie izby włoskiego parlamentu. Nie wiadomo kiedy to mogłoby nastąpić. Reuters zauważa ponadto, że zanim ustawa wejdzie w życie, rząd może być zmuszony do uporządkowania stosowania języka angielskiego we własnej komunikacji. Agencja przypomina, że po objęciu władzy przez Braci Włochów w październiku 2022 roku utworzono nowe włoskie ministerstwo z angielskim terminem w nazwie - Ministerstwo ds. firm i Made in Italy.