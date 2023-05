29-latka w ciąży pokłóciła się z partnerem i wyszła z domu. Nie ma z nią kontaktu, trwają poszukiwania

Trwają poszukiwania 29-letniej Giulii Tramontano, mieszkanki okolic Mediolanu. Kobieta jest w siódmym miesiącu ciąży. Jak informuje agencja prasowa Ansa, w sobotę wieczorem miało dojść do burzliwej kłótni między 29-latką a jej partnerem. "Odkryła, że mężczyzna prowadzi równoległe życie z inną kobietą, która również zaszła w ciążę" - pisze Ansa. Telefon Tramontano jest wyłączony. Jak informują włoskie media, policjanci przesłuchali partnera kobiety, a strażacy sprawdzają pobliskie kanały.

Giulia Tramontano pochodzi z niewielkiej miejscowości Sant'Antimo na przedmieściach Neapolu. Od pięciu lat mieszka jednak na północy kraju, w Senago, kilka kilometrów od Mediolanu. Pracuje w agencji nieruchomości. Do ostatniej soboty żyła razem ze swoim partnerem, 30-letnim Alessandrem I., barmanem z ekskluzywnego lokalu w centrum Mediolanu.

Ostatni ślad po kobiecie to moment, w którym uchwyciły ją kamery monitoringu miejskiego w sobotę około godziny 21.30. Jak relacjonują włoskie media, Giulia jest widoczna na nagraniach kamer z okolic via Novella, jej miejsca zamieszkania w Senago. "Jest w siódmym miesiącu ciąży i jej krewni są przekonani, że w tej sprawie nie chodzi o celowe oddalenie się z domu" - pisze dziennik "La Repubblica".

Nie było jej w hotelu, nie płaciła kartą, telefon jest wyłączony

Zawiadomienie o zaginięciu Tramontano dotarło do policjantów w niedzielę po południu. To wtedy, po powrocie z pracy, jej partner miał podjąć decyzję o zgłoszeniu sprawy. Nie wiadomo dokładnie, o której kobieta miałaby wyjść z domu.

Media: dowiedziała się, że jej partner ma romans

Rodzina martwi się o Giulię. Bliscy twierdzą, że była odpowiedzialna, że fakt, iż się nie odzywa to zachowanie, które do niej nie pasuje. Jak podaje agencja Ansa, z relacji sąsiadów i znajomych 29-latki wynika, że w sobotę wieczorem Giulia i Alessandro pokłócili się. "Odkryła, że mężczyzna prowadzi równoległe życie z inną kobietą, która również zaszła w ciążę. Ciąża ta miała zostać jednak przez kobietę (tę drugą - red.) przerwana" - czytamy w depeszy włoskiej agencji.

Feralnego wieczoru miało dojść do spotkania całej trójki, a po wszystkim Giulia Tramontano miała nagrać swojej przyjaciółce wiadomość, w której tłumaczy, że "jest wstrząśnięta" i zadzwonić z podobnym komunikatem do swojej matki. Późnym wieczorem jej telefon był już wyłączony.

Trwają poszukiwania. Śledczy nie wykluczają wątku zabójstwa

Sprawą zajmują się śledczy z Mediolanu. Prokurator Alessia Menegazzo prowadzi postępowanie w sprawie zaginięcia kobiety, na razie nie wskazuje na żadne osoby, które mogły mieć związek ze zniknięciem 29-latki. Jak informują włoskie media, przesłuchano jej partnera. Do Senago przyjechali rodzice Giulii.

"To, że nie znaleźliśmy jeszcze Giulii, to dlatego, że za mało zrobiłam. Proszę Was również o minimalny wysiłek" - apeluje w mediach społecznościowych siostra zaginionej.