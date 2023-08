Florencja. Poszukiwania pięciolatki z Peru. Zatrzymany wujek dziewczynki i trzech innych członków rodziny

Na wniosek sądu we Florencji (Włochy) zatrzymane zostały cztery osoby z rodziny peruwiańskiej pięciolatki, która zaginęła 10 czerwca. Wśród nich jest wujek dziewczynki. Hipotezy dotyczące tego, kto mógł spowodować zniknięcie Kataleyi, wiążą się z nielegalną działalnością grupy przestępczej w dawnym hotelu Astor i nadużyciami w nielegalnym wynajmie pokoi.

Wujek pięcioletniej Kataleyi (Katy) - ostatnia osoba, która 10 czerwca widziała dziecko przed zniknięciem - został zatrzymany przez pięćdziesięciu karabinierów, którzy przeprowadzili akcję na wniosek sądu we Florencji. Zatrzymani zostali też trzej inni członkowie rodziny. Są podejrzani m.in. o wymuszanie haraczy od mieszkańców opuszczonego hotelu Astor - podała w sobotę agencja Ansa.

Poszukiwania pięciolatki z Peru

Czterem Peruwiańczykom postawiono zarzuty wymuszenia, usiłowania wyłudzenia i rabunku, gróźb, ale także usiłowania zabójstwa i spowodowania poważnych obrażeń. Czynów tych mieli się dopuszczać od listopada 2022 r. do maja 2023 r. wobec innych mieszkańców nieczynnego hotelu Astor przy via Maragliano we Florencji, gdzie nielegalnie mieszkały rodziny z Ameryki Południowej i Rumunii.