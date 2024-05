Para Włochów z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala po tym, jak została zaatakowana przez mężczyznę, który poprosił o wpuszczenie go do domu pod pretekstem, że "źle się poczuł". Włoskie media piszą o "scenach jak w 'Mechanicznej pomarańczy'", pełnym przemocy filmie Stanleya Kubricka.

Do incydentu doszło w miejscowości Nardò we włoskim regionie Apulia w niedzielę rano. Mężczyzna zadzwonił do drzwi małżeństwa w wieku 54 i 55 lat, po czym poprosił o wodę, tłumacząc, że "źle się czuje". Po wejściu do domu zażądał pieniędzy i biżuterii. "Gdy małżonkowie odmówili, zaczął bić ich tępym przedmiotem, najprawdopodobniej kijem" - przekazał portal Rai News w poniedziałek.