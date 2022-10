Przed sąd za szczekanie psów. Bezprecedensowy proces o nękanie sąsiadów

Profesor uniwersytecki z Florencji został postawiony przed sądem pod zarzutem nękania - podała lokalna prasa z Toskanii. Akt oskarżenia wnieśli jego sąsiedzi, a powodem miało być szczekanie trzech psów należących do naukowca. Media podkreślają, że to proces, który nie ma we Włoszech precedensu.

Jak relacjonuje florencki dziennik "La Nazione", trzy labradory znanego profesora z florenckiej uczelni szczekają non stop. Sąsiedzi najpierw mieli wstawić w okna podwójne szyby, ale i to nie pomogło. Latem spali przy zamkniętych oknach i z zatyczkami w uszach, co również nie pomogło i szczekanie do nich docierało. Podczas bezsennych nocy wiele razy dzwonili na policję i do straży miejskiej, narzekając na hałas - donosi włoska prasa.

Wreszcie rodzina uskarżająca się problem ze szczekającymi psami kupiła inny dom, w którym spędzała część czasu w poszukiwaniu spokoju.

Według aktu oskarżenia złożonego w lokalnym sądzie i cytowanym przez włoskie media mężczyzna nie zważał na skargi sąsiadów i zapowiadane przez nich kroki prawne. Twierdzą oni, że właściciel czworonogów "umyślnie i świadomie" wywoływał u nich długotrwały i poważny stres. Oskarżyli go o nękanie.

Organizacja do spraw Ochrony Zwierząt zabiera głos

Głos w związku z tą niecodzienną sprawą sądową zabrała Międzynarodowa Organizacja do spraw Ochrony Zwierząt, która oświadczyła, że "szczekanie naszego psa nie czyni nas automatycznie w świetle prawa odpowiedzialnymi za to".

Jednocześnie zaznaczyła, że należy zawsze brać pod uwagę to, że "czworonóg, który często szczeka, wyraża swój zły stan i należy zadbać o to, by poczuł się lepiej". "Zdajmy się zatem na dobrego weterynarza czy trenera psów" - zaapelowała organizacja.

- Niezależnie od tego, czy prawo jest po naszej stronie, czy nie, musimy zawsze zagwarantować poszanowanie zasad koegzystencji, unikając stałych dokuczliwych hałasów w nieodpowiednich godzinach - powiedziała mecenas Claudia Taccani z biura prawnego organizacji. Dodała, że "pies ma prawo szczekać, o ile nie zostanie przekroczona norma tolerancji".

Autor:akr//now

Źródło: PAP