72-letnia Włoszka wyruszyła w pieszą wędrówkę z Wenecji do Pekinu. Zamierza przejść 22 tysiące kilometrów

Vienna Cammarota, 72-letnia Włoszka, wyruszyła w pieszą podróż z Wenecji do Pekinu. Planuje pokonać 22 tysiące kilometrów, przemierzając piętnaście państw. Do podjęcia wyzwania zainspirowali ją Goethe i Marco Polo. Swoją podróż określiła jako "spacer na rzecz pokoju i zjednoczenia ludzkości".

Pomysł jest taki: przejść Jedwabnym Szlakiem z Wenecji do Pekinu – przebyć trasę podobną do tej, jaką w XIII wieku miał przemierzyć Marco Polo. Słynny podróżnik i kupiec spędził ponad dwie dekady podróżując z Europy na wschodni kraniec Azji. 72-letnia Vienna Cammarota planuje dotrzeć do Pekinu w trzy lata. Wyruszyła z Wenecji we wtorek, 26 kwietnia. Według planu do stolicy Chin powinna dotrzeć w grudniu 2025 roku.