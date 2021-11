Tragedia w Dolomitach. Wyszedł z domu, przestał się odzywać. Wrócił po 20 latach i rzucił się z nożem na brata

Tragedia w Dolomitach. Do rodzinnego domu w dolinie Val Gardena wrócił Ivo R., który dwadzieścia lat temu uciekł i zerwał wszelkie kontakty z rodziną. W środku nocy zapukał do drzwi, a kiedy otworzył mu jego brat, rzucił się na niego i zaczął zadawać ciosy nożem. Służby zawiadomiła żona ofiary, której udało się uciec do sąsiadów. R. przebywa w areszcie. - Możliwe, że będziemy wnioskować o konsultację psychiatryczną - zapowiada jego adwokat. Ani on, ani podejrzany nie zdradzają przyczyn wybuchu takiej agresji.

Atak miał miejsce późno w nocy, z soboty na niedzielę w niewielkiej miejscowości Selva, położonej w malowniczej dolinie Val Gardena. 42-latek pojawił się przed drzwiami frontowymi domu rodzinnego bez zapowiedzi. Otworzył mu jego brat. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nie doszło nawet do żadnej sprzeczki. Ivo R. rzucił się na mężczyznę z nożem i zaczął zadawać ciosy. "Lekko zranił też swoją bratową, której udało się szybko złapać ich 9-letniego syna i uciec razem z nim do domu sąsiadów. Stamtąd zadzwoniła po pomoc." - opisuje portal "fanpage.it".

Funkcjonariusze policji szybko przybyli na miejsce, gdzie udało im się zastać Ivo R. Natychmiast go zatrzymali. Jego brat, Martin R., został przetransportowany do szpitala. "Został przewieziony do kliniki w Bolzano, gdzie przeszedł pilną operację. Była konieczna, bo jeden z zadanych ciosów ranił okolice płuca" - czytamy w środowym wydaniu dziennika "Corriere dell'Alto Adige". Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kobietę wypisano z placówki jeszcze tej samej nocy, nie odniosła poważniejszych obrażeń.

Nie mówi, dlaczego zaatakował

Ivo R. w żaden sposób nie wyjaśnił, co wydarzyło się w nocy 30 listopada. "Celowe usiłowanie zabójstwa wydaje się dziwić mieszkańców tej spokojnej, na wpół opuszczonej doliny tym bardziej, że Ivo R. uciekł z rodzinnego domu dwadzieścia lat temu i od tamtej pory praktycznie nie miał kontaktu z rodziną. Mimo że krewni szukali go za pośrednictwem programu telewizyjnego "Chi l'ha visto?" (w języku włoskim: "Kto go widział?")" - pisze dziennikarz "Corriere".

Selva di Val Gardena

Motyw działania R. pozostaje nieznany. "Nieoficjalnie może chodzić o nienawiść do brata, która kiełkowała przez ostatnie lata. Równie dobrze R. mógł zaatakować z powodów finansowych, braku pieniędzy" - wylicza dziennikarz.

Jak zeznał sam podejrzany 42-latek, przez ostatnie dwie dekady żył cały czas w północnej części Włoch. Początkowo w Mediolanie, gdzie zarabiał na życie, opiekując się osobami z niepełnosprawnościami, a później przeniósł się do Werony, gdzie odpowiadał za utrzymanie i porządki na kortach do gry w tenisa. Kilka lat temu miały się zacząć jego problemy finansowe.

- Możliwe, że będziemy wnioskować o konsultację psychiatryczną naszego klienta, żeby specjalista ocenił jego zdolność do rozeznania sytuacji, czyli poczytalność - zapowiedział mecenas Marco Boscarol w rozmowie z "Corriere".

R. ma aktualnie status podejrzanego o usiłowanie zabójstwa i przebywa w areszcie.

Miejsce, w którym Ivo R. zaatakował brata i jego żonę

Autor:ww/kg

Źródło: Corriere dell'Alto Adige