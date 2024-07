Zaczepiła o kolejkę linową. 41-letnia turystka runęła w przepaść na oczach dzieci i męża

41-letnia Margherita Lega, nauczycielka z Fiavè we włoskim Trydencie, przyjechała do doliny Anzasca na wakacje, z mężem i dwójką dzieci w wieku 6 i 9 lat. W czwartek 4 lipca mieli się dostać do górskiej wioski Porcareccia. Sami szli pieszo, jednak bagaże postanowili przetransportować przez stromy wąwóz specjalną kolejką linową na odcinku około 400 metrów - informują włoskie media.