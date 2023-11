Zabójstwo Giulii "przelało czarę goryczy". Włosi wyszli na ulicę

Zabójstwo młodej kobiety we Włoszech, która miała zginąć z rąk byłego partnera, zszokowało kraj, wzbudziło gniew obywateli i ponownie skłoniło do debaty nad przemocą wobec kobiet. Niedługo przed śmiercią zamordowana Giulia miała otrzymać dyplom ukończenia studiów.

Kamery monitoringu zarejestrowały ich awanturę na parkingu w miejscowości Vigonovo, znajdującej się pomiędzy Padwą i Wenecją. W kolejnym dniu na asfalcie w pobliżu miejsca, w którym doszło do tej kłótni, znaleziono ślady krwi i fragmenty odzieży należące do 22-latki.

Jak opisało BBC, powołując się na sędziego śledczego, Filippo był widziany, kiedy uderzył swoją byłą partnerkę na parkingu. Kobieta próbowała uciec, jednak 22-latek - jak przekazali śledczy - zakleił jej usta taśmą klejącą, wepchnął do swojego samochodu i odjechał na teren przemysłowy, by tam ponownie zaatakować Giulię.

Wpadł w Niemczech

"We Włoszech co trzy dni ginie kobieta" - podkreśliła. Oceniła przy tym, że ​​powodem, dla którego większość kobiet doświadczyła przemocy, było to, że ich partnerzy byli rozgoryczeni ich niezależnością. "W toksycznym związku nie do zniesienia dla agresywnych mężczyzn jest sytuacja, gdy kobiety odnoszą większe sukcesy od nich" - zauważyła.