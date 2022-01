Parlamentarny impas przy wyborze prezydenta Włoch. Politycy i media komentują 

Włoski parlament podjął w piątek piątą próbę wyboru prezydenta kraju. Głosowanie wciąż jednak nie przyniosło rozstrzygnięcia. W najnowszej odsłonie najwięcej głosów - 382 - otrzymała przewodnicząca Senatu Maria Elisabetta Alberti Casellati, wskazana przez centroprawicę. Niepowodzenia głosowań wynikają z braku porozumienia między głównymi blokami politycznymi. Zdaniem byłego premiera, a obecnie senatora Matteo Renziego, prezydencka elekcja została pomylona "z przesłuchaniami do programu X-Factor".

Wyboru prezydenta Włoch dokonują deputowani, senatorowie i delegaci ze wszystkich regionów kraju. Łącznie jest to ponad tysiąc osób. Do wyboru potrzebna jest zwykła większość 505 głosów.

Agencja Reutera podkreśliła, że stawka wyborów jest wysoka, ponieważ prezydent Włoch, wybierany na siedmioletnią kadencję, ma znaczącą władzę przy rozwiązywaniu kryzysów politycznych, które regularnie uderzają w państwo. Może on między innymi mianować premierów oraz rozwiązywać parlament.

Piąte głosowanie bez rozstrzygnięcia

Podczas piątej już próby wybory prezydenta republiki, od głosu wstrzymało się 406 elektorów z centrolewicy, którzy sprzeciwili się w ten sposób kandydaturze Alberti Casellati - przewodniczącej Senatu i działaczki partii Forza Italia, popieranej przez lidera Ligi Matteo Salviniego.

Przy liczeniu głosów to przez ręce szefowej Senatu przechodziły wszystkie kartki, odczytywane przez przewodniczącego Izby Deputowanych Roberto Fico. Część polityków uważała, że Alberti Casellati, wskazana jako kandydatka, nie powinna w ogóle uczestniczyć w procedurze liczenia głosów.

Włochy - kandydaci na prezydenta

Jednym z kandydatów na prezydenta Włoch jest obecny premier Mario Draghi, choć jego szanse w tym tygodniu zmalały. Wielu deputowanych odrzuca jego kandydaturę, częściowo dlatego, że obawiają się, iż ustąpienie urzędującego szefa rządu mogłoby doprowadzić do przyśpieszonych wyborów.

Matteo Salivi oddaje głos w wyborach prezydenckich PAP/EPA/ROBERTO MONALDO

Tymczasem - wskazała agencja Reutera - rosną szanse na to, by prezydentem na kolejną kadencję pozostał 80-letni Sergio Mattarella, mimo że on sam dotychczas wykluczał taką możliwość. W czwartkowym głosowaniu to właśnie on otrzymał najwięcej - 166 - głosów spośród wszystkich kandydatów.

Poza Draghim i Matterellą jako kandydatów na urząd wymienia się wiele innych nazwisk, niekiedy tylko po to, by po kilku godzinach osoby te zostały odrzucone przez którąś ze stron politycznego sporu. Wśród nich są doświadczona dyplomatka Elisabetta Belloni, 86-letni były sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sabino Cassese, były przewodniczący Izby Deputowanych Pier Ferdinando Casini, były szef rządu Giuliano Amato, przewodnicząca Senatu Maria Elisabetta Alberta Casellati czy minister sprawiedliwości Włoch Marta Cartabia.

Wybory prezydenta Włoch. Bez porozumienia między prawicą i lewicą

W wyborze prezydenta trwa impas z powodu braku porozumienia między blokami centroprawicy na czele z Ligą Matteo Salviniego i centrolewicy, gdzie główną siłą jest Partia Demokratyczna. Obie te formacje tworzą rząd szerokiej koalicji, ale nie są w stanie zgodzić się co do wspólnego kandydata na prezydenta. Włoska prasa przed piątkowym głosowaniem podkreśla, że "wszyscy są przeciwko wszystkim" i nie wiadomo, czy po porannych naradach dojdzie do przełomu. W ocenie niektórych komentatorów wybory przypominają konklawe.

W komentarzach zwraca się uwagę na rosnący klimat niepewności i chaosu oraz nerwową atmosferę dyskusji w poszczególnych ugrupowaniach. Kolejny w ostatnich dniach konflikt wywołała przedstawiona przez Salviniego kandydatura byłego szefa MSZ w rządzie Silvio Berlusconiego, byłego unijnego komisarza Franco Frattiniego. Pomysł ten odrzuciła kategorycznie centrolewica. Ostrzegła, że jeśli centroprawica będzie głosować na swoich kandydatów, "wszystko się rozpadnie".

Przewodnicząca Senatu Maria Elisabetta Alberti Casellati oraz przewodniczący Izby Deputowanych Roberto Fico PAP/EPA/ROBERTO MONALDO

To, co się dzieje, "pokazuje jedno: prezydenta powinni wybierać bezpośrednio obywatele" - napisał były premier, senator Matteo Renzi na Twitterze. Elektorzy jego zdaniem "ośmieszają najwznioślejsze wydarzenie demokracji parlamentarnej". Jego zdaniem wybory pomylono "z przesłuchaniami do programu X-Factor".

Dziennik "La Repubblica" zwraca uwagę na to, że powstał "krzyżowy ogień głosów", a wraz z nim obawy, że może dojść do przedterminowych wyborów parlamentarnych. "Załatwicie to szybko, kraj ma inne problemy" - zaapelował do polityków boloński dziennik "Il Resto del Carlino".

Autor:ft, momo \mtom

Źródło: Reuters, PAP