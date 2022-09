Ekspert o rezultacie wyborów we Włoszech: trzeba bardzo uważnie patrzeć, kogo Meloni będzie mianowała na stanowiska rządowe

Nie wiemy, kim jest ta Giorgia. Czy jest wojującą skrajnie prawicową polityczką, czy teraz będzie starała się wejść na salony europejskie jako przywódczyni centrowa? To dopiero pokaże przyszłość - komentował w TVN24 politolog, profesor Jan Zielonka rezultat niedzielnych wyborów parlamentarnych we Włoszech i zwycięstwo prawicowego bloku na czele z ugrupowaniem Bracia Włosi Giorgii Meloni.

Według cząstkowych wyników zdecydowanie prowadzi prawicowy blok, złożony z ugrupowań Bracia Włosi Giorgii Meloni, Ligi Matteo Salviniego i Forza Italia Silvio Berlusconiego . Według badania dla RAI koalicja zdobyła 41-45 procent głosów, czyli wystarczająco dużo, by zapewnić sobie parlamentarną większość.

Jan Zielonka podkreślił, że nie jest zaskoczony tymi wynikami. Pytany o to, czego można się spodziewać po nowym rządzie, odparł, że "Meloni kreuje się teraz na polityczkę bardzo pragmatyczną i umiarkowaną". - Równocześnie wiele innych rzeczy mówiła w przeszłości, a w młodości to już w ogóle była działaczką partii neofaszystowskiej. Nie wiemy, kim jest ta Giorgia. Czy jest wojującą skrajnie prawicową polityczką czy teraz będzie starała się wejść na salony europejskie jako przywódczyni centrowa? To dopiero pokaże przyszłość - ocenił.