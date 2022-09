Jerzy Buzek o rezultacie wyborów we Włoszech: wyróżnię cztery bardzo korzystne rzeczy

W poniedziałkowej "Rozmowie Piaseckiego" były premier i były szef Parlamentu Europejskiego, europoseł Europejskiej Partii Ludowej Jerzy Buzek odniósł się do rezultatu niedzielnych wyborów parlamentarnych we Włoszech.

- Partia Bracia Włosi, a zwłaszcza jej szefowa Giorgia Meloni, bardzo mocno popierają Ukrainę i jej dążność do swobodnego życia w swoim kraju. To jest bardzo ważne. Również są za bliskimi więzami transatlantyckimi, a to we Włoszech jest rzadkość. Wreszcie są za dobrymi relacjami z Komisją Europejską, bardzo się o to starają. To jest bardzo ważny sygnał, również dla naszego rządu. I dbają o gospodarkę - wyliczał gość TVN24.