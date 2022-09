Exit poll: Włochami rządzić będzie prawicowa koalicja

Włosi zagłosowali w wyborach parlamentarnych. Jak wynika z sondażu exit poll, zdecydowanie prowadzi prawicowy blok trzech partii. Według tych wyników najwięcej głosów zdobyła partia Bracia Włosi, co zgodnie z przewidywaniami czyni z jej liderki Giorgii Meloni główną kandydatkę na premiera. Będzie ona pierwszą kobietą na tym stanowisku w historii Włoch.

W niedzielę Włosi wybierali posłów i senatorów w przyspieszonych wyborach rozpisanych po upadku szerokiej koalicji i rządu Maria Draghiego. To pierwsze wybory po wejściu w życie zmian w konstytucji, na mocy których liczbę deputowanych zmniejszono z 630 do 400, a senatorów z 315 do 200.