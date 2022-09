"Loteria" na listach osób wybranych do parlamentu. W MSW "narobili byków"

We Włoszech, kilka dni po wyborach parlamentarnych, doszło do "groteskowej" sytuacji - tak media podsumowują serię błędów na listach osób wybranych do Izby Deputowanych i Senatu, ogłoszonych przez MSW. Włoska prasa opisuje przypadki, gdy niektórzy już świętowali wybór do parlamentu i dowiedzieli się, że nie dostaną mandatu, inni natomiast już pogodzili się z przegraną, a teraz słyszą, że zostali wybrani.