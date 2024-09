Rachele Mussolini, radna miejska w Rzymie i wnuczka faszystowskiego dyktatora Benito Mussoliniego, opuściła partię włoskiej premierki Giorgi Meloni, Bracia Włosi. Jak poinformowała, przeszła do bardziej liberalnej partii Forza Italia, należącej do obecnej prawicowej koalicji rządzącej - przekazał brytyjski dziennik "The Guardian".