Wjazd do Wenecji będzie możliwy tylko po wcześniejszej rezerwacji pobytu

Koniec ze spontanicznymi wypadami do Wenecji. Burmistrz Luigi Brunaro zapowiada regulację ruchu turystycznego. Od 2023 roku każdy odwiedzający będzie musiał zaplanować i zarezerwować termin swojego pobytu, a do tego uiścić odpowiednią opłatę. Już w te wakacje rusza system testowy. "Przeprowadzamy ten niełatwy eksperyment jako pierwsi na świecie" - pisze Brunaro.

Pełne parkingi, kolejka przed Pałacem Dożów, tłumy oczekujące na przystankach tramwajów wodnych - Wenecja po pandemicznej przerwie odżyła turystycznie. "To jak duży łyk tlenu dla lokalnych przedsiębiorców. Dzisiaj zrozumieliśmy też, że rezerwacja pobytu w mieście jest odpowiednim pomysłem dla zrównoważonego zarządzania ruchem turystów. Przeprowadzamy ten niełatwy eksperyment jako pierwsi na świecie" - napisał na swoim koncie w mediach społecznościowych Luigi Brunaro, burmistrz Wenecji, w Poniedziałek Wielkanocny.

Miasto przeżyło w święta turystyczne oblężenie. "Tylko w piątek na wyspę - historyczne centrum - dotarło 110 tysięcy odwiedzających, w sobotę 160, w niedzielę 140, a w poniedziałek było to prawie 100 tysięcy osób" - wylicza dziennik "Corriere della Sera".

Władze chcą, by w kolejnych miesiącach ten ruch był ograniczony, tak, żeby tłumy nie tworzyły zatorów w mieście, żeby więcej ludzi miało możliwość swobodnego wejścia do muzeum czy zjedzenia posiłku w restauracji. O zmniejszenie liczby turystów wpuszczanych do centrum od dawna apeluje też UNESCO, bo miasto jest wpisane na listę światowego dziedzictwa.