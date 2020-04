"Zszywanie rany i wspomnienia przychodzą w szczególnym czasie". Wiadukt w Genui znów połączył brzegi

Premierowi, który wizytował budowę pod filarami nowej konstrukcji towarzyszyła niewielka grupa inżynierów oraz urzędników miejskich w maseczkach. Szef włoskiego rządu chwalił robotników i wspominał ofiary, które zginęły przed dwoma laty. - Genua stanowi wzór dla całych Włoch. Zszywanie tej rany ponad nami i nasze wspomnienia o tragedii przychodzą w tak szczególnym czasie zagrożenia - mówił Conte. Dodał, że zarówno pracownicy, jak i władze miejskie zakasały rękawy, by dokończyć budowę w planowanym terminie, do lata tego roku.

Na placu budowy od stycznia zeszłego roku pracowały setki robotników, którzy mimo powodzi, która szargała tym terenem pod koniec ubiegłego roku, a także obecnie panującej we Włoszech pandemii COVID-19, która zmusiła władze do zaniechania większości projektów budowlanych, zamierzają skończyć budowę w planowanym terminie, czyli do połowy lipca tego roku. Do tego czasu będą trwały prace wykończeniowe, takie jak wylewanie asfaltu oraz montowanie oświetlenia.