Parkiet zawalił się w trakcie wesela. "Zrobiło się głucho i ciemno, jakbym znalazł się w innym wymiarze"

Goście dalej w szpitalach

Burmistrz Pistoi informował w niedzielę, że z 12 osób, które przetransportowano na szpitalny oddział ratunkowy w jego mieście, dziewięć opuściło już placówkę. W tym szpitalu pozostaje jeszcze troje gości weselnych. - Życie żadnego z nich nie jest zagrożone. Raz jeszcze dziękuję wszystkim ratownikom, którzy brali udział w akcji do późnej nocy - podał Alessandro Tomasi, burmistrz miasta. 28 innych poszkodowanych ze złamaniami i skaleczeniami przebywa jeszcze w szpitalach we Florencji, Empoli, Careggi, Prato, Pescii i Lucce. Wszyscy żyją.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Pontelungo we włoskiej prowincji Pistoia

"Naprzeciwko leżał mój przyjaciel, miał na głowie wielką ranę"

Większość gości pochodziła z Florencji i okolic, tak samo jak pan młody, Paolo Mugnaini, 26-letni nauczyciel żyjący na co dzień w stolicy Toskanii. Panna młoda, Valeria Ybarra, to 26-letnia studentka z Houston w USA , która ostatnie miesiące spędziła na uniwersytecie w Rzymie.

Ostatniej soboty zakochani powiedzieli sobie "tak" i byli nierozłączni aż do 19.30, kiedy na kilka godzin stracili się z oczu. "Tańczyliśmy z żoną, wokół byli nasi przyjaciele, śmialiśmy się, wygłupialiśmy. Nagle zrobiło się głucho i ciemno, jakbym znalazł się w innym wymiarze" - wspomina Paolo, co cytuje dziennik "Corriere della Sera". Pan młody przez kilka chwil nie wiedział, co się wydarzyło. Jeszcze nie docierało do niego, że wpadł do dziury.