"Czerwony alarm" w żółtej strefie. Służby obawiają się tłumów po złagodzeniu restrykcji

Plan reakcji na zgromadzenia

Jeszcze większych tłumów w centrum Wiecznego Miasta siły porządkowe spodziewają się w sobotę i w niedzielę, kiedy można będzie zasiąść przy stoliku w restauracji. Taka obsługa w lokalach gastronomicznych dozwolona jest do godziny 18.00. Potem możliwa jest już tylko sprzedaż na wynos i dostawy do domu. Funkcjonariusze patrolują rejony lokali gotowi nie dopuszczać do tłoku przed nimi.

Ponieważ tłumy mogą być jednak nieuniknione i jest coraz więcej różnych odmian koronawirusa, eksperci radzą, by wybierając się do miasta stosować podwójną maseczkę, czyli na przykład chirurgiczną nałożyć na tę z materiału lub na model Ffp2.

Strefy żółte i pomarańczowe

Na mocy obowiązujących przepisów w tzw. żółtych strefach, czyli w większości regionów Włoch obsługa przy stolikach dozwolona jest do godziny 18.00. Potem możliwa jest tylko sprzedaż na wynos i dostawy do domu.

Koronawirus we Włoszech

Ministerstwo zdrowia Włoch poinformowało w piątek o 377 zgonach na COVID-19 i 14218 kolejnych zakażeniach koronawirusem. W ciągu doby wykonano 270 tysięcy testów. Około pięć procent z nich dało wynik pozytywny. Łączny bilans zmarłych na COVID-19 w ciągu blisko roku wzrósł do 90 618. Do tej pory potwierdzono we Włoszech ponad 2,6 miliona przypadków infekcji. Wyzdrowiało prawie 2,1 miliona osób. Obecnie zakażonych jest co najmniej 429 tysięcy.