We Włoszech zawieszono tysiące niezaszczepionych lekarzy i pielęgniarek

Bo szczepienie to prawo i obowiązek

W kraju zawieszono również 3800 pielęgniarek i pielęgniarzy. To niecały procent całego personelu placówek medycznych we Włoszech. Ogłaszając te dane we wtorek, Krajowa Izba Pielęgniarek i Pielęgniarzy zastrzegła, że mogą być one niepełne, ponieważ nadesłało je dopiero trzy czwarte placówek medycznych.

Koronawirus we Włoszech

Ponad 87 procent ludności Włoch jest uodpornionych na Covid-19 - poinformował na piątkowej konferencji prasowej nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo. Wyjaśnił, że w pełni zaszczepionych jest ponad 83 procent mieszkańców Włoch, czyli 45 milionów osób. Co najmniej jedną dawkę otrzymało 86 procent populacji w wieku powyżej 12 lat. Należy też dodać ozdrowieńców. - To znaczy- podkreślił Figliuolo - że odporność ma już 87,7 procent osób. Komisarz zapowiedział, że między grudniem a lutym nastąpi szczyt kampanii szczepień trzecią dawką. Minister zdrowia Roberto Speranza oświadczył, że rozszerzona zostanie kategoria osób, dla których trzecia dawka jest rekomendowana. Obecnie podawana jest pracownikom służby zdrowia, chorym z obniżoną odpornością i osobom powyżej 60 lat. "Na tle danych w Europie można uznać, że sytuacja we Włoszech jest jedną z najlepszych" - mówił w piątek minister, odnosząc się do poziomu zakażeń.