Do komisji do spraw transportu, poczty i telekomunikacji włoskiego parlamentu wpłynęła interpelacja deputowanego Andrei Caroppo w sprawie mieszkańców miejscowości Depressa w Apulii, którzy borykają się z technologicznym "wykluczeniem". W gminie nie działa internet, a zasięg telefoniczny jest niezwykle słaby. Gdy mieszkańcy chcą zadzwonić lub wysłać wiadomość, muszą wyjść z domu. Gromadzą się na placu przed kościołem, bo tam jest najlepszy zasięg.

Depressa najbardziej wykluczoną technologicznie miejscowością we Włoszech

Jak zauważa Caroppo, dodatkową konsekwencją niskiej jakości usług technologicznych w Depressie jest fakt, iż w miejscowości nie działają terminale do kart płatniczych. - Od kilku lat, by przyjąć płatność kartą, po wpisaniu przez klienta pinu na klawiaturze urządzenia, jestem zmuszony wyjść ze sklepu na ulicę, by dokończyć operację - opowiada w rozmowie z portalem Quotidiano di Puglia właściciel zlokalizowanego w Depressie sklepu.