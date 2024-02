Kampania o bezpiecznej jeździe. Na filmach nikt nie ma zapiętych pasów

W filmikach przestrzegających przed niebezpiecznymi zachowaniami na drodze i tych prezentujących przeciwstawione im zachowania właściwe osoby siedzące w samochodzie nie mają zapiętych pasów. Kampania społeczna, która ruszyła we Włoszech, jest tymczasem oficjalną, przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Transportu.

Włoskie Ministerstwo Infrastruktury i Transportu rozpoczęło kampanię społeczną, dotyczącą bezpieczeństwa na drogach. Jej częścią są krótkie filmy, przestrzegające przed niebezpiecznymi zachowaniami, skierowane do młodzieży i rozpowszechniane w mediach. Trzem z nich przyjrzeli się uważnie dziennikarze, politycy i eksperci.

Kontrowersyjna kampania we Włoszech

W filmikach przedstawiono groźne zachowania, prowadzące do wypadków. To palenie przez kierowcę tzw. skręta z substancjami odurzającymi, oglądanie ekranu telefonu komórkowego i bicie rekordu prędkości. Przeciwstawiono im właściwą postawę osoby za kierownicą, która odmawia skręta, prosi, by nie odwracać uwagi, gdy prowadzi, i nie chce wziąć udziału w wyścigach.