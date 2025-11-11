Atak na Nord Stream. Sabotażyści wyczarterowali jacht, a następnie podłożyli bomby. Nie brakuje polskich wątków Źródło: Paweł Szot/Fakty TVN

O przekazanie Ukraińca Serhija K. wystąpił do władz Włoch wymiar sprawiedliwości Niemiec, który chce go postawić przed sądem w sprawie ataku na gazociąg. 49-latek został zatrzymany w sierpniu koło Rimini we włoskim regionie Emilia-Romania, gdzie przebywał na wakacjach z rodziną.

27 października sąd apelacyjny w Bolonii wyraził zgodę na jego przekazanie Niemcom. Adwokat Serhija K. zapowiedział odwołanie się od tej decyzji do włoskiego Sądu Najwyższego.

31 października osadzony w więzieniu obywatel Ukrainy rozpoczął strajk głodowy w proteście przeciwko warunkom przetrzymywania i brakowi odżywiania odpowiedniego w jego stanie zdrowia.

Ukrainiec przerwał strajk głodowy

We wtorek jego adwokat ogłosił, że Serhij K. przerwał strajk głodowy. Nicola Canestrini w oświadczeniu wyjaśnił, że jego klient podjął tę decyzję po tym, gdy władze włoskie przekazały mu zapewnienia o pełnym poszanowaniu jego praw, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię odpowiedniego odżywiania, jakiego potrzebuje.

Jak dodał adwokat, mężczyzna podziękował wszystkim za okazane mu w tych dniach wsparcie i solidarność.

Według strony niemieckiej Serhij K. nie tylko uczestniczył w sabotażu łączącego Rosję z Niemcami przez Morze Bałtyckie gazociągu Nord Stream, ale był także koordynatorem tej akcji.

