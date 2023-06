Udawali terrorystów i "porwali" przyszłego pana młodego. Dziewięć osób z zarzutami po wieczorze kawalerskim

"Porwanie" podczas wieczoru kawalerskiego. "Sprzęt jak z filmów"

Jeden z sąsiadów mężczyzny ze znajdującego się naprzeciwko bloku rozmawiał na temat zdarzenia z gazetą "Corriere Torino". - W dzisiejszych czasach nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć (...). Byliśmy przerażeni, wyglądało to jak prawdziwe porwanie. Było ich tak wielu, nie można było rozpoznać ich twarzy, byli uzbrojeni po szyję. Sprzęt jak z filmów - relacjonuje. Mężczyzna zauważył też, że nikt nie ostrzegł sąsiadów przed planowanym żartem. - Rozumiem chęć zabawy, ale taka scena jest niezrozumiała. Jeśli naprawdę nie mogli się obejść bez udawanego porwania, to czy nie mogli przynajmniej ostrzec nas o tym, co się wydarzy? - stwierdził. - Teraz, jak o tym myślę, to przypominam sobie, że dziewczyna stała na balkonie i śmiała się, podczas gdy my w bloku byliśmy przerażeni tym, co się dzieje - powiedział.