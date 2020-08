Chciał sobie zrobić zdjęcie, odłamał palce siostrze Napoleona

We włoskim muzeum w Possagno 50-letni turysta z Austrii, pozując do zdjęcia, odłamał rzeźbie trzy palce u stopy. Policja zidentyfikowała mężczyznę, który wyraził żal z powodu "głupiego posunięcia" i zobowiązał się do pokrycia wyrządzonej szkody - informują włoskie media.