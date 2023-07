Wyrył napis na murze Koloseum. Tłumaczy: nie wiedziałem, że to starożytny zabytek

Brytyjski trener fitness Ivan Dymitrov, który 23 czerwca wyrył kluczem na murach Koloseum imię swoje i swojej dziewczyny, napisał w liście zaadresowanym do burmistrza Rzymu, że dopiero po fakcie "dowiedział się, że to starożytny zabytek". Mężczyźnie grozi grzywna do 15 tysięcy euro oraz kara pozbawienia wolności do pięciu lat.

"Świadomy powagi popełnionego czynu, chciałbym skierować moje najszczersze, płynące z serca przeprosiny do wszystkich Włochów i całego świata za szkody wyrządzone zabytkowi, będącemu dziedzictwem kulturowym całej ludzkości" - zaczął swój list Dymitrov. Kopię pisma wysłał do burmistrza Rzymu Roberto Gualtieriego oraz do rzymskiej prokuratury. Fragmenty wiadomości ukazały się również na łamach włoskich mediów.

W dalszej części listu Brytyjczyk "z głębokim zażenowaniem" przyznał, że dopiero po fakcie "dowiedział się, jak starożytny jest to zabytek". Będące miejscem m.in. walk gladiatorów Koloseum zostało ukończone w 80 roku n.e. Za wyrycie napisu "Iwan i Hayley 23" na jego murach, mężczyźnie grozi grzywna do 15 tysięcy euro oraz kara pozbawienia wolności do pięciu lat.

W swoim liście turysta wyraził również podziękowania dla osób, które "z oddaniem, troską i poświęceniem strzegą nieocenionej wartości historycznej i artystycznej Koloseum".

Akt wandalizmu został nagrany przez turystów

Iwan Dymitrow 23 czerwca wyrył kluczem na ścianie Koloseum imiona swoje i swojej dziewczyny Hayley. Akt wandalizmu został nagrany przez przypadkowych turystów. Wideo w krótkim czasie zdobyło niezwykle wysokie wyniki oglądalności, co pomogło w identyfikacji sprawcy. Wywołało także falę oburzenia. Do zdarzenia odniósł się m.in. włoski minister kultury Gennaro Sangiuliano, który ocenił, że wandala musi spotkać surowa kara.

Po nadaniu rozgłosu sprawie Dymitrow, 27-letni trener fitness z Bristolu, osobiście zadzwonił do włoskiej policji i wyraził skruchę za swoje postępowanie. Strona włoska przekazała, że mężczyzna odpowie za swój czyn przed władzami w Wielkiej Brytanii.

