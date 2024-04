Rada miejska Turynu zatwierdziła poprawkę do rozporządzenia tamtejszej straży miejskiej dotyczącej palenia w miejscach publicznych. Od poniedziałku w mieście zakazane jest palenie w odległości mniejszej niż 5 metrów od innych osób, o ile te nie wyrażą na to wyraźnej zgody. W przypadku dzieci i kobiet w ciąży zakaz jest bezwzględny - nawet jeśli wyraziły zgodę. Za przyjęciem noweli opowiedziało się 21 radnych. Dwóch wstrzymało się od głosu, przeciwko nie głosował nikt – informuje "La Stampa". Jak precyzuje włoski dziennik, zakaz dotyczy nie tylko papierosów, ale także cygar, e-papierosów czy podgrzewanych wyrobów tytoniowych. Według włoskich mediów kara za złamanie zakazu wynosi 100 euro, czyli w przeliczeniu ponad 430 zł.

Turyn walczy z paleniem na ulicach. Nowy zakaz

- Oddalenie się od innych w czasie kiedy się pali, to coś, co robi się z racji dobrego wychowania. To kwestia kultury i szacunku dla innych osób - ocenił cytowany przez dziennik radny Silvio Viale, pomysłodawca zakazu. Jego zdaniem rozporządzenie może przyczynić się do "bardziej świadomego zachowania" mieszkańców Turynu. Opisując płynące z niego korzyści samorządowiec wskazał także na redukcję skutków biernego palenia, które jest jedną z przyczyn chorób, także onkologicznych.