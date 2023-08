Historia, która "mogła zakończyć się tragicznie". Zareagował 37-letni bankier

Jak mówił, zaczął wołać do trzylatki, chcąc zwrócić jej uwagę, ale nie reagowała. Kiedy zdał sobie sprawę, że go nie słyszy, stanął pod balkonem i wyciągnął ręce, szykując się do złapania dziewczynki. - Krzyczałem, żeby się nie ruszała i wróciła do środka, ale ona nie słyszała. Kiedy zobaczyłem, jak spada, stanąłem, zamknąłem oczy i miałem nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Złapałem ją, amortyzując uderzenie i oboje upadliśmy na ziemię - opowiadał 37-latek, który na co dzień pracuje jako bankier. - Początkowo nie dawała znaku życia, potem zaczęła płakać, a ja odetchnąłem z ulgą - dodał.