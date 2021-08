Trzy naboje w przesyłce do papieża

Karabinierzy pracujący w centrum dystrybucji włoskiej poczty przejęli list do papieża Franciszka, do którego dołączono trzy naboje. Nadawca został zidentyfikowany – służby ustalają, gdzie teraz przebywa.

Zaadresowaną do papieża Franciszka kopertę z trzema kulami znaleźli karabinierzy w centrum dystrybucji włoskiej poczty koło Mediolanu - podały media w poniedziałek. Śledczy ustalili, że przesyłkę wysłano z Francji, a jej nadawca jest znany watykańskiej żandarmerii.

Trzy naboje w liście do papieża

Nieoficjalnie wiadomo, że sprawca już wcześniej wysyłał listy do Watykanu. Obecnie najbardziej interesuje śledczych to, gdzie mężczyzna się znajduje. Jak zaznaczono, powodem do alarmu byłoby, gdyby okazało się, że jest w Rzymie.