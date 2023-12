Przeznaczą miliony, by ratować słynną wieżę. Czujniki wykryły "niepokojący" ruch

Władze Bolonii przeznaczą ponad cztery miliony euro na renowację zabytkowej, XII-wiecznej wieży. To skutek obaw o stabilność tego symbolu miasta. Prace remontowe już ruszyły i mają się zakończyć na początku przyszłego roku.

Władze Bolonii przeznaczą 4,3 mln euro (około 18,6 mln zł) na renowację zabytkowej wieży Garisendy. Wraz z drugą, wyższą wieżą, Asinellą, stanowią one jeden z symboli miasta. W komunikacie z końca listopada przekazano, że prace przed obiektem rozpoczęły się od odgradzania Garisendy od pobliskich budynków, by zapobiec ich uszkodzeniom, ale także by uniknąć zagrożenia dla przechodniów na wypadek zawalenia się wieży.