Świat Śmiertelny wypadek, a po nim śmiech. Nagranie wywołało oburzenie Maciej Wacławik |

Kierowca wjechał samochodem w pieszych w centrum Modeny na północy Włoch. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Massimo Todaro / Shutterstock

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Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę w miejscowości Ceriale na północnym zachodzie Włoch. Wskutek zderzenia skutera z Fiatem 500 zginęła 23-letnia kobieta. Koleżanka, która jechała razem z nią skuterem, trafiła do szpitala w stanie ciężkim. Lekarze amputowali jej stopę - przekazały lokalne media.

Pasażer Fiata, który zdarzył się ze skuterem, chwilę po wypadku opublikował w sieci pełne wulgaryzmów nagranie, na którym śmieje się i komentuje tragiczne w skutkach zdarzenie. - Przysięgam, ta tutaj nie żyje - mówi.

"Wyrażamy nasze najgłębsze obrzydzenie"

Materiał wywołał "powszechne oburzenie" w kraju - odnotowała agencja prasowa ANSA. Głos zabrali między innymi ratownicy, którzy walczyli o życie kobiet. "Wyrażamy nasze najgłębsze obrzydzenie i oburzenie z powodu tego żałosnego i odrażającego nagrania" - przekazali we wpisie zamieszczonym na Facebooku. Apelując o refleksję podkreślili, że to "niedopuszczalne", by z wypadku robić "widowisko medialne".

Według włoskich mediów autor nagrania początkowo przeprosił twierdząc, że nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. Mówił też, że przed jego domem zebrał się tłum ludzi wzburzonych opublikowanym filmem i jego rodzice wezwali policję. Jednak w poniedziałek mężczyzna zamieścił w mediach społecznościowych kolejne wideo. Wsiadając do samolotu mówi, że wypadek "zrujnował jego życie", jednak do wszystkiego podchodzi "z humorem". - Myślę, że mój plan na szczęśliwe życie we Włoszech się nie udał - komentuje. Włoch prawdopodobnie poleciał do Holandii - podał portal Rai News. W nagraniu "nie widać śladu skruchy" - ocenia ANSA, dodając, że mężczyzna "żartuje z sytuacji i śmieje się".

Włoskie służby badają sprawę wypadku pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci oraz spowodowania znacznego uszczerbku na zdrowiu. Kobieta jadąca za kierownicą Fiata 500 utraciła prawo jazdy, które niedawno otrzymała - przekazała ANSA.