Szedł do klasy, nagle się przewrócił. 13-latek nie żyje

Tragedia we włoskiej miejscowości Reggio Emilia. 13-letni uczeń wszedł rano do szkoły i skierował się w stronę klasy, gdzie miał rozpocząć zajęcia. Kiedy wchodził na schody, niespodziewanie upadł na podłogę. Wezwano ratowników medycznych.

Sytuacja miała miejsce w poniedziałek, 8 stycznia w szkole Manzoni w centrum miasta Reggio Emilia. Był to dzień powrotu uczniów do szkół po długiej przerwie świątecznej. Chwilę przed godziną ósmą 13-letni Riccardo i jego najbliższy przyjaciel weszli do budynku i podeszli do schodów, którymi mieli wejść na piętro żeby dotrzeć do klasy na pierwszą lekcję. Nagle Riccardo upadł.