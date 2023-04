Włochy. Torba porzucona na zboczu wulkanu. Jej zawartość mogła być warta miliony euro

Vulcanello leży na północ od większego wulkanu della Fossa. Razem tworzą wyspę Vulcano - jedną z 17 w archipelagu Wysp Liparyjskich, który rozciąga się na północnych wodach Sycylii. O odnalezieniu w tym rejonie podejrzanej torby biuro prasowe karabinierów z Milazzo poinformowało we wtorek po południu.

Przesyłka warta prawie 4 miliony euro

- Funkcjonariusze ustalili, że w torbie są 32 paczki z białym proszkiem. Badania potwierdziły, że była to substancja psychoaktywna w postaci kokainy, rozdzielona na pakunki o łącznej wadze 42 kilogramów - informują karabinierzy.

Towar został przekazany do policyjnego laboratorium i będzie poddany badaniom. Karabinierzy będą próbowali ustalić, kto zostawił paczki i kto mógł być ich potencjalnym odbiorcą.

Szlaki narkotykowe między Afryką a Sycylią

We wrześniu ubiegłego roku turyści trafili tam na 40 torebek z nieznaną substancją. Badania policji wykazały, że to haszysz.

"Podobne akcje powtarzają się zbyt często, aby ktoś uznał to za przypadek. Trwa to przynajmniej od 2015 roku, a sycylijscy śledczy doskonale zdają sobie sprawę, że wygląda to na konkretny scenariusz działania" - pisze "Corriere".