"Pizza pokoju" po kontrowersyjnym materiale telewizji o koronawirusie we Włoszech

W środę w Rzymie szef MSZ Włoch Luigi Di Maio i ambasador Francji w tym kraju Christian Masset zjedli "pizzę pokoju". To próba załagodzenia skandalu, jaki wybuchł we Włoszech po wyemitowaniu przez francuską telewizję materiału na temat koronawirusa.

Film wywołał powszechne oburzenie we Włoszech, gdzie lawinowo rośnie liczba zakażeń. Oficjalnie zaprotestował szef dyplomacji Luigi Di Maio, który zaapelował do francuskiego nadawcy o szacunek dla włoskich produktów. Oburzenie wyrazili także inni członkowie rządu w Rzymie. - To nie jest satyra, to jest obraza dla całego narodu - oświadczyła minister rolnictwa Włoch Teresa Bellanova.