Ponad ćwierć miliona zapisów na szczepienie przeciw COVID-19 w ciągu kilku godzin. Po decyzji włoskiego rządu

We Włoszech w ciągu kilku godzin na szczepienie przeciwko koronawirusowi zapisało się ponad ćwierć miliona osób. Mobilizacja ma być efektem działań rządu, który rozszerzył stosowanie przepustki COVID-19, która będzie wymagana przy wejściu do wielu miejsc publicznych, w tym restauracji i kin. Włoskie media piszą w sobotę o "biegu po szczepionki".

Rząd Mario Draghiego postanowił w czwartek, że od 6 sierpnia jedna dawka szczepionki przeciwko COVID-19 uprawniać będzie wszystkich w wieku od 12 lat do wejścia do restauracji w zamkniętych pomieszczeniach, do teatru i kina, do udziału w różnych imprezach sportowych, wstępu na basen, do siłowni, na targi, zjazdy, do parków rozrywki, term i salonów gier.