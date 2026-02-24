Szczątki świetego Franciszka z Asyżu pierwszy raz wystawione na widok publiczny

Szkielet św. Franciszka z Asyżu wystawiony na widok publiczny w dolnym kościele bazyliki w Asyżu Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Święty Franciszek zmarł w 1226 roku, sześć lat później został pochowany w poświęconej mu bazylice w Asyżu. Jeśli nie liczyć jednego dnia w 1978 roku, kiedy to szkielet mogła zobaczyć niewielka grupa osób, to pierwsze wystawienie szczątków patrona m.in. Włoch, ekologii, czy ubogich na widok publiczny. W ostatnią sobotę trumna została przeniesiona z krypty do dolnego kościoła bazyliki, gdzie pozostanie do 22 marca.

Szczątki świętego Franciszka z Asyżu wystawione na widok publiczny Źródło: GIANLUIGI BASILIETTI/EPA/PAP

Szkielet świętego Franciszka wystawiony na widok publiczny

Jak czytamy na stronie bazyliki w Asyżu, wystawienie szczątków świętego "jest zaproszeniem do ponownego odkrycia dziedzictwa Franciszka, człowieka, którego przesłanie pokoju i braterstwa wciąż trafia do serca ludzkości". "Wspominanie jego śmierci oznacza celebrowanie jego życia i wpływu, który 800 lat później wciąż inspiruje naszą drogę" - czytamy.

Pielgrzymi czekający w kolejce, by zobaczyć szczątki świetego Franciszka z Asyżu Źródło: GIANLUIGI BASILIETTI/EPA/PAP

Z informacji zamieszczonych na stronie wynika, że do tej pory około 370 tys. osób zarezerwowało wizytę w dolnym kościele, by oddać cześć relikwiom świętego Franciszka. To pielgrzymi z całego świata, choć większość stanowią Włosi. Osoby, które dokonają rezerwacji na specjalnej stronie internetowej mogą skorzystać z dwóch opcji odwiedzin - dla grup prowadzonych przez zakonnika, lub indywidualnie, z broszurą zawierającą podstawowe informacje. Wewnątrz bazyliki nie można robić zdjęć i rejestrować filmów.

Franciszek z Asyżu (obraz Benozzo Gozzoli) Źródło: Wikipedia

Święty Franciszek z Asyżu jest jednym z najbardziej znanych i powszechie czczonych świętych Kościoła katolickiego. Kojarzony jest z życiem pełnym prostoty - choć pochodził z bogatej rodziny kupieckiej, zrezygnował z doczesnych dóbr wybierając ubóstwo. Był założycielem zakonu franciszkanów. Na jego cześć imię Franciszek przyjął obejmując tron Stolicy Apostolskiej kardynał Jorge Mario Bergoglio.

Opracował Adam Michejda