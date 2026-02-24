Logo strona główna
Świat

Szczątki świetego Franciszka z Asyżu pierwszy raz wystawione na widok publiczny

Szczątki św. Franciszka z Asyżu wystawione na widok publiczny
Szkielet św. Franciszka z Asyżu wystawiony na widok publiczny w dolnym kościele bazyliki w Asyżu
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Niemal 400 tysięcy osób z całego świata zarezerwowało już możliwość zobaczenia szczątków świętego Franciszka z Asyżu. Szkielet świętego Kościoła katolickiego i założyciela zakonu franciszkanów został wystawiony na widok publiczny w ramach obchodów 800. rocznicy jego śmierci.

Święty Franciszek zmarł w 1226 roku, sześć lat później został pochowany w poświęconej mu bazylice w Asyżu. Jeśli nie liczyć jednego dnia w 1978 roku, kiedy to szkielet mogła zobaczyć niewielka grupa osób, to pierwsze wystawienie szczątków patrona m.in. Włoch, ekologii, czy ubogich na widok publiczny. W ostatnią sobotę trumna została przeniesiona z krypty do dolnego kościoła bazyliki, gdzie pozostanie do 22 marca.

Szczątki świętego Franciszka z Asyżu wystawione na widok publiczny
Szczątki świętego Franciszka z Asyżu wystawione na widok publiczny
Źródło: GIANLUIGI BASILIETTI/EPA/PAP

Szkielet świętego Franciszka wystawiony na widok publiczny

Jak czytamy na stronie bazyliki w Asyżu, wystawienie szczątków świętego "jest zaproszeniem do ponownego odkrycia dziedzictwa Franciszka, człowieka, którego przesłanie pokoju i braterstwa wciąż trafia do serca ludzkości". "Wspominanie jego śmierci oznacza celebrowanie jego życia i wpływu, który 800 lat później wciąż inspiruje naszą drogę" - czytamy.

Pielgrzymi czekający w kolejce, by zobaczyć szczątki świetego Franciszka z Asyżu
Pielgrzymi czekający w kolejce, by zobaczyć szczątki świetego Franciszka z Asyżu
Źródło: GIANLUIGI BASILIETTI/EPA/PAP

Z informacji zamieszczonych na stronie wynika, że do tej pory około 370 tys. osób zarezerwowało wizytę w dolnym kościele, by oddać cześć relikwiom świętego Franciszka. To pielgrzymi z całego świata, choć większość stanowią Włosi. Osoby, które dokonają rezerwacji na specjalnej stronie internetowej mogą skorzystać z dwóch opcji odwiedzin - dla grup prowadzonych przez zakonnika, lub indywidualnie, z broszurą zawierającą podstawowe informacje. Wewnątrz bazyliki nie można robić zdjęć i rejestrować filmów.

Franciszek z Asyżu (obraz Benozzo Gozzoli)
Franciszek z Asyżu (obraz Benozzo Gozzoli)
Źródło: Wikipedia

Święty Franciszek z Asyżu jest jednym z najbardziej znanych i powszechie czczonych świętych Kościoła katolickiego. Kojarzony jest z życiem pełnym prostoty - choć pochodził z bogatej rodziny kupieckiej, zrezygnował z doczesnych dóbr wybierając ubóstwo. Był założycielem zakonu franciszkanów. Na jego cześć imię Franciszek przyjął obejmując tron Stolicy Apostolskiej kardynał Jorge Mario Bergoglio.

Wierni cenili jego otwartość, skromność, bezpośredniość
Dowiedz się więcej:

Wierni cenili jego otwartość, skromność, bezpośredniość

Opracował Adam Michejda

Źródło: CNN, BBC

Źródło zdjęcia głównego: GIANLUIGI BASILIETTI/EPA/PAP

Kościół katolicki, Włochy
