"Tym razem wszystko będzie dobrze", mówi martwy Gulio. Patrick "torturowany wstrząsami elektrycznymi"

- Do teraz nie możemy zrozumieć zarzutów, jakie mu się stawia. Nasz syn nigdy nie był źródłem zagrożenia - przekonują rodzice Patricka George'a Zaky'ego. 27-latek, z pochodzenia Egipcjanin, studiuje w Bolonii i aktywnie walczy o prawa człowieka. 7 lutego egipskie służby aresztowały go na lotnisku i od tego czasu przetrzymują. Włoscy aktywiści walczą o jego uwolnienie. Przypominają sobie o śmierci Gulia Regeniego w Egipcie przed czterema laty.

Wiadomo, że 5 lutego zdał swój ostatni egzamin na bolońskim uniwersytecie (studia magisterskie w zakresie badań gender). Niedługo po tym wyruszył do Egiptu na krótkie wakacje, chciał odwiedzić rodzinne miasto Mansoura, 120 kilometrów od Kairu. Jednak od momentu, w którym w nocy z 6 na 7 lutego wylądował na lotnisku w stolicy, nie udało mu się dotrzeć do domu.

Przez pierwsze 24 godziny nie było wiadomo, co się z nim dzieje. - Został aresztowany przez lokalne służby w związku z podejrzeniem podżegania do protestów i propagowania terroryzmu - podała włoska agencja prasowa ANSA w sobotę 8 lutego. Od tamtej pory Patrick George Zaky jest przetrzymywany i, jak wynika z relacji adwokata jego rodziny, torturowany.

17 godzin męczarni?

"Według jego adwokata, egipscy funkcjonariusze przez całe 17 godzin przesłuchania na lotnisku trzymali go związanego i w kajdankach, a później przewieźli w nieznane miejsce. Był przesłuchiwany w sprawie swoich akcji propagowania praw człowieka, pytali o cel wyjazdu do Włoch. Wielokrotnie mu grozili, uderzali w brzuch, w kręgosłup i torturowali wstrząsami elektrycznymi" – czytamy w oświadczeniu wydanym przez organizację Amnesty International.

- Patrick George Zaky jest urodzonym aktywistą – powiedział agencji ANSA Riccardo Noury, rzecznik AI. Jak mówi, Zaky szczególną wagę przykłada do walki o sprawiedliwe traktowanie osób LGBT. To w tym kierunku postanowił pójść w swojej edukacji i wybrał studia magisterskie w Bolonii, gdzie dostępny jest kurs skupiający się na badaniach tej tematyki. Rodzinny dom opuścił w sierpniu ubiegłego roku.

"Tym razem wszystko będzie dobrze" z ust martwego kolegi

Włoch robił doktorat w Cambridge, skupiał się na egipskich związkach zawodowych i ich losach po zrywie z 2011 roku, który zakończył rządy prezydenta Hosniego Mubaraka. W 2016 roku pojechał do Egiptu zbierać materiał do pracy. 25 stycznia - w piątą rocznicę początku wydarzeń, które doprowadziły do obalenia Mubaraka - w Kairze panowała napięta atmosfera. Regeni zdecydował się jednak wyjść z domu. Nigdy nie wrócił - jego półnagie ciało znaleziono dziewięć dni później w rowie na obrzeżach stolicy. Nie miał przy sobie dokumentów, a obrażenia wskazywały na to, że był torturowany. Paola Regeni, matka studenta, opowiadała, że jego twarz "miała na sobie całe zło tego świata". Przypalenia, rany cięte i złamane kości wskazywały na to, że Regeni umierał długo i w męczarniach.