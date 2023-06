Media: agenci na jeziorze Maggiore mogli szpiegować tam rosyjskich oligarchów

Szpiegowanie rosyjskich oligarchów

W związku z tym, zdaniem dziennika głównym celem agentów miała być obserwacja aktywności oligarchów oraz przepływu ich pieniędzy przez Szwajcarię w okresie nałożonych na nich sankcji za napaść Rosji na Ukrainę . Ponadto "Corriere della Sera" wysnuwa też tezę dotyczącą szpiegostwa przemysłowego. Zgodnie z nią obecni na statku Izraelczycy mieli monitorować kontakty między włoskimi i irańskimi firmami dotyczącymi części do dronów wykorzystywanych potem przez Rosję przeciwko Ukrainie.

Dziennik wskazuje ponadto na liczną obecność w rejonie jeziora Maggiore ortodoksyjnych Żydów, którzy mają tam luksusowe posiadłości i zapraszają do nich osobistości z USA . "Czy zatem służby były zainteresowane kimś szczególnym i przepływem jego kapitału?", pyta "Corriere della Sera".

Włoska prasa przybliża ponadto postać właściciela statku, który zatonął, Claudio Carminatiego. Ma być on objęty śledztwem w sprawie katastrofy, ale według mediów również jest prawdopodobnie związany z tajnymi służbami. Przypuszcza się, że jego partnerka, Rosjanka, która zginęła w wypadku na jeziorze, pełniła funkcję tłumaczki.

Wypadek na jeziorze Maggiore

Tożsamość ofiar śmiertelnych została oficjalnie potwierdzona. Jak przekazały lokalne włoskie władze, dwie z nich to oficerowie włoskiej cywilnej służby wywiadowczej AISE (L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna): 62-letni Claudio Alonzi oraz 53-letnia Tiziana Barnobi. AISE to jednostka, która prowadzi działania wywiadowcze poza terytorium kraju. Trzecia ofiara to 54-letni Shimoni Erez, emerytowany oficer izraelskiego wywiadu - potwierdziło MSZ Izraela. Według lokalnych mediów czwartą ofiarą śmiertelną była natomiast niezwiązana z wywiadem 50-letnia Rosjanka Anna Bozkowa z Rostowa, żona właściciela statku Claudio Carminatiego.