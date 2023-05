Świętowali urodziny na jeziorze we Włoszech. Nadeszła burza, nie żyją cztery osoby

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę ok. godziny 19 na jeziorze Maggiore we włoskiej Lombardii. Statek turystyczny z 24 osobami na pokładzie, w tym dwoma członkami załogi, płynął do brzegu, kiedy doszło do nagłej zmiany pogody i nadeszła gwałtowna ulewa, informuje dziennik "La Stampa". Z powodu fal i porywów wiatru jednostka wywróciła się i zatonęła w odległości kilkudziesięciu metrów od brzegu koło miasteczka Lisanza niedaleko Varese.