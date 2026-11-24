Świat Skazany na 16 lat kapitan Costa Concordii wyszedł z więzienia Maciej Wacławik |

Wrak wycieczkowca Costa Concordia na nagraniu archiwalnym Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA

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Francesco Schettino opuścił rzymskie więzienie Rebibbia w piątek wieczorem. Wyjście zza kratek po dziewięciu latach nie oznacza jednak pełnej swobody: 66-latek został objęty nadzorem kuratorskim. Prawniczka Francesca Carnicelli, cytowana przez Rai News wyjaśniła, że będzie odbywał okres próbny w Kampanii, pracując jako pracownik biurowy w prywatnej firmie i angażując się w wolontariat. Nie wolno mu opuszczać domu między 22.00 a 6.00.

Katastrofa wycieczkowca Costa Concordia

Schettino spowodował najtragiczniejszą katastrofę morską w powojennej historii Włoch - przypomina ANSA. 13 stycznia 2012 roku wycieczkowiec z ponad 4300 osobami na pokładzie wpadł na podmorskie skały w pobliżu włoskiej wyspy Giglio, gdy za bardzo się do niej zbliżył. Manewr ten został wykonany na polecenie kapitana, który chciał pokazać znajomym uroki wyspy w Toskanii. Statek długości 290 metrów zaczął szybko nabierać wody i przechylił się.

Wycieczkowiec Costa Concordia rozbił się 13 stycznia 2012 roku Źródło zdjęcia: EPA

Kapitan jednostki początkowo starał się ukryć skalę katastrofy i bagatelizował ją w kontaktach z kapitanatem. Sam szybko również opuścił pokład, łamiąc wszelkie zasady żeglugi. Chaos opóźnił rozpoczęcie ewakuacji. Statek przechylił się, a następnie osiadł na mieliźnie. W katastrofie zginęły 32 osoby.

Włochy żyły katastrofą jeszcze długo po feralnej nocy 13 stycznia 2012 roku. Ujawniane w kolejnych miesiącach szczegóły składały się na obraz niefrasobliwości i łamania przepisów, a także całkowitego chaosu, niekompetencji członków załogi i serii ich błędów.

Schettino został skazany na 16 lat więzienia w sądzie pierwszej i drugiej instancji. Kapitan Costa Concordii od początku nie przyznawał się do winy i utrzymywał, że dzięki podjętym przez niego działaniom i manewrowi udało się uniknąć katastrofy o jeszcze większych rozmiarach.

Zwolniony z więzienia za dobre sprawowanie

Rai News wyjaśnia, że Sąd Nadzoru w Rzymie przyznał Schettino dozór kuratorski po pozytywnej ocenie jego programu resocjalizacyjnego i zachowania podczas pobytu w więzieniu. Nie zwalnia to byłego dowódcy z odpowiedzialności, pozwala mu jednak odbyć resztę kary poza więzieniem. Niespełnienie warunków związanych z dozorem kuratorskim może skutkować cofnięciem decyzji.

red. AZ