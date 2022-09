Były premier Włoch Silvio Berlusconi wraca do Senatu. Luigi Di Maio i Gina Lollobrigida bez mandatów

czytaj dalej

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 215 dni. Większość powołanych do wojska w ramach rosyjskiej częściowej mobilizacji nie przejdzie odpowiedniego przeszkolenia przed wysłaniem na front, w efekcie czego ich oddziały będą notować wysoki odsetek strat - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował do obywateli Rosji, by "nie poddawali się zbrodniczej mobilizacji". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.