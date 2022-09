Były premier Włoch Silvio Berlusconi wraca do Senatu. Jego narzeczona wygrała wybory w mieście, w którym nigdy nie była

Były premier Włoch Silvio Berlusconi w wyniku niedzielnych wyborów parlamentarnych powróci do Senatu, z którego został wydalony jako osoba prawomocnie skazana w 2013 roku. Jego 32-letnia narzeczona Marta Fascina zdobyła mandat do Izby Deputowanej w mieście Marsala na Sycylii, do którego nigdy nie przyjechała. Do Senatu nie dostali się z kolei były lider Ruchu Pięciu Gwiazd, dotychczasowy szef dyplomacji Luigi Di Maio i 95-letnia legenda kina Gina Lollobrigida.