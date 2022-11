Silvio Berlusconi uniewinniony. Oskarżano go o przekupstwo świadka w sprawie o prostytucję nieletniej

Włoski sąd uniewinnił w czwartek byłego premiera Silvio Berlusconiego od zarzutu przekupienia świadka w sprawie z 2013 roku, dotyczącej prostytucji nieletniej. Jak oceniła Agencja Reutera, wyrok jest dla niego impulsem po tym, jak kilka tygodni temu wrócił do parlamentu. Nie jest to jednak koniec sądowych batalii Berlusconiego. Nadal trwają procesy, w których zarzuca mu się przekupstwo kilkudziesięciu osób.

Berlusconi nie przyznał się do winy

Później stanął przed sądem w procesie o przekupstwo i nie przyznał się do winy. Obrona twierdziła, że Apicella otrzymywał comiesięczne wpłaty od Berlusconiego od 2002 roku, jako opłaty lub darowizny, niezwiązane z wniesionym zarzutem.

Rzymski prokurator Roberto Felici powiedział w czwartek sądowi, że zarzuty powinny zostać wycofane. Sędziowie przystali na to. Uniewinnili także Apicellę od przyjmowania łapówek i oczyścili go z zarzutów krzywoprzysięstwa, ponieważ minął termin na wydanie wyroku.

- To było nienaganne orzeczenie, ponieważ nie było dowodów na korupcję - powiedział dziennikarzom prawnik Berlusconiego Franco Coppi. Przekazał, że jego klient zadzwonił do niego, aby wyrazić zadowolenie z werdyktu.

Wokalista był stałym gościem na wielu imprezach Berlusconiego, zwanych "bunga bunga", które wywołały skandal, przyczyniając się jego upadku jako premiera w 2011 roku. Berlusconi był wtedy po raz czwarty szefem rządu. Został ostatecznie wykluczony z parlamentu w 2013 roku po skazaniu go w sprawie oszustwa podatkowego. Zdobył mandat do Senatu we wrześniu tego roku, po wygaśnięciu zakazu sprawowania urzędu zdobytego w wyborach.