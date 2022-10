Dziennikarze podejrzeli kartkę z notatkami Silvio Berlusconiego. Komentarze na temat Giorgii Meloni

Były szef rządu Silvio Berlusconi miał napisać o Giorgii Meloni, że kandydatka na premiera Włoch nie wykazuje "żadnej gotowości do zmian". Pod adresem liderki Braci Włochów miały pojawić się również epitety. Trwa dyskusja, czy notatki Berlusconiego obrazują stan napięć w zwycięskim bloku centroprawicy, która ma utworzyć rząd.

