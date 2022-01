Sergio Mattarella ponownie prezydentem Włoch. Na nowo urządza się w Pałacu Prezydenckim

Prezydent Włoch Sergio Mattarella, wybrany w sobotę w parlamencie na drugą kadencję, znów wprowadza się do apartamentu w Pałacu Prezydenckim, z którego zdążył już wywieźć część swoich rzeczy do nowo wynajętego mieszkania w Rzymie. W niedzielę ciężarówka przewiozła kartony z powrotem do Kwirynału.