W Feno znaleziono pozostałości Bazyliki Witruwiusza Źródło: Regione Marche press office/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W trakcie prac wykopaliskowych w Fano w prowincji Pesaro i Urbino znaleziono kolumny o dużych rozmiarach. To pozostałości Bazyliki Witruwiusza - ogłosił burmistrz miasta Luca Serfilippi podczas zdalnego połączenia z włoskim ministrem kultury Alessandro Giulim.

- Od ponad dwóch tysięcy lat czekaliśmy na to odkrycie i znaleźliśmy Bazylikę Witruwiusza. Jestem dumny z wykonanej pracy - powiedział burmistrz.

W Feno znaleziono pozostałości Bazyliki Witruwiusza Źródło: Regione Marche press office/ANSA

Minister Giuli stwierdził zaś, że jest to odkrycie "na miarę grobowca Tutanchamona". - To niezwykłe odkrycie naprawdę stanowi coś nadzwyczajnego w historii archeologii, architektury i struktury miasta Fano - zaznaczył.

Dokładna lokalizacja Bazyliki Witruwiusza stała się wielką tajemnicą

Bazylika została ukończona w 19 roku p.n.e. Agencja Ansa podkreśliła, że według naukowców świątynia jest jedynym budynkiem, nad którym pracował rzymski architekt. Jak zaznaczają, twierdzenie to opierają na tym, że Witruwiusz sam wyraźnie wspomniał o tej budowli.

Z czasem bazylika zniknęła, a jej dokładna lokalizacja stała się wielką tajemnicą.

Witruwiusz, czyli Marcus Vitruvius Pollio, był autorem traktatu o architekturze, inżynierem. Uważany jest za jednego z ojców zachodniej teorii architektury. Był również konstruktorem machin wojennych i twórcą tzw. człowieka witruwiańskiego, czyli obrazu proporcji ludzkiego ciała, wpisanego w okrąg i kwadrat. Własną wersję tego rysunku upowszechnił później Leonardo da Vinci.

OGLĄDAJ: TVN24 HD