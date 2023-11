Włosi odpowiadają na falę przemocy wobec kobiet. Ustawa wprowadza środki, które "mogą zadecydować o życiu lub śmierci"

Senat przyjął ustawę zaproponowaną przez prawicowy rząd premier Giorgii Meloni większością 157 do 0, co jest rzadkim przejawem jedności we włoskim parlamencie. Izba niższa dała ustawie jednomyślne zielone światło już pod koniec ubiegłego miesiąca - przypomniała agencja Reutera.