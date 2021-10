Sąd na Sardynii zawiesił postępowanie wobec Puigdemonta. Wznowi proces po decyzji TSUE

Hiszpania wzywa Włochy do ekstradycji Puigdemonta

Tymczasem w poniedziałek Sąd Najwyższy Hiszpanii zażądał od włoskiego wymiaru sprawiedliwości zatrzymania i ekstradycji do Madrytu dwóch innych separatystycznych polityków, którzy w 2017 roku uciekli z Puigdemontem do Belgii: Clary Ponsati oraz Antoniego Comina. Oboje eurodeputowani, którym w marcu PE cofnął immunitet, przybyli w poniedziałek do Sassari, aby wspierać byłego premiera Katalonii. Do zatrzymania Puigdemonta na Sardynii doszło 23 września krótko po jego wylądowaniu na lotnisku w Alghero, gdzie został ujęty na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania, wystawionego przez Sąd Najwyższy w Madrycie. Chce on osądzić byłego premiera Katalonii za organizację nielegalnego referendum niepodległościowego w tym regionie z 1 października 2017 r. W marcu 2018 r. Puigdemont został zatrzymany w Niemczech, ale tamtejsze władze sądownicze nie przystały na wszystkie stawiane katalońskiemu separatyście zarzuty. Niebawem też władze Hiszpanii wycofały się z procedury ekstradycji Puigdemonta.