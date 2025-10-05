Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Propalestyńskie protesty w europejskich stolicach. Doszło do starć z policją

W czasie propalestyńskiego protestu w Rzymie doszło do aktów wandalizmu
W Rzymie doszło do stać między policją a propalestyńskimi manifestantami
Źródło: Reuters
Na ulice Rzymu wyszły setki tysięcy osób, które chciały wyrazić solidarność z mieszkańcami Strefy Gazy, a także zatrzymanym niedawno przez Izrael aktywistom z międzynarodowej humanitarnej flotylli. Doszło do starć z policjantami z udziałem kilkuset manifestantów. Propalestyńskie protesty odbyły się również w kilkudziesięciu miastach Hiszpanii, a także w dwóch miastach w Wielkiej Brytanii.
Kluczowe fakty:
  • W Rzymie na propalestyńskiej manifestacji pojawiło się - według organizatorów - około 250 tysięcy osób. Wieczorem doszło do aktów wandalizmu i starć z policjantami.
  • Równolegle w kilkudziesięciu hiszpańskich miastach odbyły się protesty przeciwko działaniom Izraela w Strefie Gazy.
  • W Londynie na manifestacji zatrzymano ponad 440 osób.
  • W nocy ze środy na czwartek Izrael zatrzymał ponad 470 uczestników i 41 łodzi Globalnej Flotylli Sumud, która zmierzała w stronę Strefy Gazy.

W sobotę w Rzymie w manifestacji solidarności z ludnością Strefy Gazy i aktywistami flotylli humanitarnej, zatrzymanymi przez izraelskie wojska, wzięło udział około według organizatorów około ćwierć miliona osób.

Przybyli z całych Włoch uczestnicy przeszli ulicami stolicy z transparentami z hasłami solidarności z Palestyńczykami i działaczami międzynarodowej flotylli. Na jednym z transparentów widniało hasło: "Dzisiaj święty Franciszek z Asyżu byłby tutaj". To nawiązanie do sobotniej uroczystości świętego - patrona Włoch.

Uczestnicy propalestyńskiej manifestacji przeszli ulicami Rzymu
Uczestnicy propalestyńskiej manifestacji przeszli ulicami Rzymu
Źródło: PAP/EPA/EMANUELE VALERI

Wiec miał w większości pokojowy przebieg. Do incydentów doszło wieczorem, gdy grupa kilkuset manifestantów oderwała się od pochodu i w centrum miasta dopuściła się aktów wandalizmu i zaatakowała policjantów. Funkcjonariusze odpowiedzieli gazem łzawiącym i armatkami wodnymi. Do akcji przystąpiły oddziały do tłumienia zamieszek.

W czasie propalestyńskiego protestu w Rzymie doszło do aktów wandalizmu
W czasie propalestyńskiego protestu w Rzymie doszło do aktów wandalizmu
Źródło: PAP/EPA/MASSIMO PERCOSSI

Jak informowały służby, w późniejszych incydentach protestujący podpalili kilka samochodów i koszy na śmieci oraz obrzucili funkcjonariuszy petardami. Sobota była czwartym dniem protestów w Rzymie, zwołanych po zatrzymaniu Globalnej Flotylli Sumud.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kolejni członkowie flotylli deportowani z Izraela. Polacy osadzeni w okrytym złą sławą więzieniu

Kolejni członkowie flotylli deportowani z Izraela. Polacy osadzeni w okrytym złą sławą więzieniu

Zatrzymanie flotylli "obnażyło prawdziwe intencje Izraela"

Zatrzymanie flotylli "obnażyło prawdziwe intencje Izraela"

Kilkadziesiąt manifestacji w Hiszpanii

Do podobnych manifestacji doszło w Hiszpanii, gdzie kilkadziesiąt tysięcy osób wyszło w sobotnie popołudnie na ulice Madrytu, Barcelony i kilkudziesięciu innych hiszpańskich miast, aby protestować przeciwko działaniom Izraela w Strefie Gazy.

Według ocen policji w manifestacjach w centrum stolicy Katalonii wzięło udział około 70 tysięcy osób. Natomiast według organizatorów, mówiących o największym dotychczas propalestyńskim wiecu w Katalonii, liczba uczestników przekroczyła 300 tysięcy.

Protestujący przynieśli ze sobą palestyńskie flagi i transparenty z hasłami wzywającymi do "zatrzymania ludobójstwa". Sprzeciwiali się również zatrzymaniu przez Izrael uczestników flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Jak poinformował dziennik "La Vanguardia", do protestu w Barcelonie dołączyła kolumna złożona z 200 taksówek, a także obywatele Izraela, popierający sankcje na kraj rządzony przez premiera Benjamina Netanjahu.

W Barcelonie protestujący maszerowali z ogromną flagą palestyńską
W Barcelonie protestujący maszerowali z ogromną flagą palestyńską
Źródło: PAP/EPA/ENRIC FONTCUBERTA

W Madrycie, stolicy Hiszpanii, propalestyńska manifestacja w centrum miasta zgromadziła prawie 100 tysięcy osób, a według organizatorów - nawet pół miliona. Tego dnia odbyły się również protesty w ponad 70 innych hiszpańskich miastach, w tym w Pampelunie, Maladze czy Sewilli.

W propalestyńskiej manifestacji w Madrycie wzięło udział tysiące osób
W propalestyńskiej manifestacji w Madrycie wzięło udział tysiące osób
Źródło: PAP/EPA/FERNANDO VILLAR

Ponad 440 osób zatrzymanych w Londynie 

W sobotę manifestację zorganizowano także w Londynie. Policja Metropolitalna podała, że liczba osób zatrzymanych podczas protestu popierającego grupę Palestine Action wzrosła do 442 osób.

Według organizacji Defend Our Juries w proteście na Trafalgar Square wzięło udział ponad tysiąc osób. Wielu miało ze sobą flagi palestyńskie oraz transparenty wyrażające poparcie dla Palestine Action, która przez rząd została uznana za grupę terrorystyczną. Przed demonstracją policja zapowiedziała wysłanie 1500 funkcjonariuszy na miejsce wydarzenia.

Policja podała, że każde z zatrzymań trwało długo, ponieważ "wiele osób nie chciało opuścić placu i trzeba było je wynosić". Ponadto zatrzymano sześć osób za rozwinięcie transparentów z napisami "Sprzeciwiam się ludobójstwu" i "Popieram Palestine Action" na moście Westminsterskim.

Policjanci wynoszą protestujących na manifestacji przy Trafalgar Square
Policjanci wynoszą protestujących na manifestacji przy Trafalgar Square
Źródło: PAP/EPA/TAYFUN SALCI

Podobny protest został w sobotę zorganizowany przed katedrą w Manchesterze. Szacuje się, że zgromadził on około 100 zwolenników Palestyny.

Demonstracje w Londynie i Manchesterze odbyły się mimo apelu brytyjskiego rządu o jego przełożenie w związku z niedawnym zamachem na synagogę w Manchesterze.

Przejęcie międzynarodowej flotylli

W nocy ze środy na czwartek Izrael zatrzymał ponad 470 uczestników i 41 łodzi Globalnej Flotylli Sumud, która zmierzała w stronę Strefy Gazy. Wśród aktywistów znajdowało się ponad 40 Hiszpanów, w tym była burmistrz Barcelony Ada Colau.

Izrael wprowadził blokadę morską Strefy Gazy w 2007 roku, po przejęciu władzy nad tym terytorium przez Hamas, uzasadniając to kwestiami bezpieczeństwa. Legalność tego posunięcia jest przedmiotem sporów. Różne organizacje pozarządowe od lat organizują konwoje morskie, które mają przełamać blokadę.

Izraelski minister chce zatrzymać członków flotylli i potraktować ich jak terrorystów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Izraelski minister chce zatrzymać członków flotylli i potraktować ich jak terrorystów

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny na wielką skalę, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z Hamasem. W połowie września Izrael rozpoczął jedną z największych ofensyw na miasto Gaza, nakazując około milionowej populacji mieszkańców ewakuację na południe enklawy.

Konflikt trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W niewoli pozostaje 20 żywych zakładników. Według kontrolowanych przez Hamas władz w izraelskim odwecie zginęło ponad 66,2 tysięcy Palestyńczyków.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MASSIMO PERCOSSI

Udostępnij:
TAGI:
WłochyRzymStrefa GazyIzraelIzrael-Palestyna. Konflikt w Strefie GazyHiszpania
Czytaj także:
imageTitle
Sinner i Alcaraz faworyzowani? Niemiec ma pretensje
Najnowsze
Lotnisko w Wilnie
Zaobserwowano kilkanaście balonów. Prace kolejnego lotniska zakłócone
Donald Trump
Wybory w Czechach, apel Trumpa, szalejąca burza Amy
TO WARTO WIEDZIEĆ
Polskie myśliwce
"Intensywne operowanie" samolotów w polskiej przestrzeni powietrznej
Polska
Deszcz
Dziś spadnie deszcz, może zagrzmieć
METEO
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono "szczątki obiektu przypominającego drona"
Polska
imageTitle
Real załatwił sprawę po przerwie. Czeka na odpowiedź Barcelony
EUROSPORT
imageTitle
Rywale siatkarskich reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy
EUROSPORT
imageTitle
Niespodzianka w Gdyni. Arka pokonała wicelidera
EUROSPORT
Babisz
"Jeżeli, broń Boże, coś się wydarzy, będziemy stać po stronie Polski"
imageTitle
Srebro Polaków na pocieszenie. "Było widać, że coś nam uciekało"
EUROSPORT
Viktor Orban
"Duży krok". Gratulacje z Budapesztu
imageTitle
Polacy na podium Speedway of Nations. Wielka klasa Australijczyków
EUROSPORT
Porywy wiatru we Francji w sobotę
Dwie ofiary śmiertelne burzy Amy we Francji
METEO
imageTitle
Perfekcyjny Bayern. Wystarczyło piętnaście sekund
EUROSPORT
Ambasada RP oburzona profanacją pomnika Jana Pawła II
Zdewastowany pomnik Jana Pawła II. Głos zabrała premier Włoch
imageTitle
Piękny gol, decydujący cios w końcówce. Liverpool pokonany w Londynie
EUROSPORT
Prezydent RP Karol Nawrocki
Widmo weta prezydenta. "Zdaję sobie sprawę, że będą pojawiać się problemy"
Polska
Mrówka rudnica (łac. Formica rufa)
Wrzucili kilka mrówek do słoika z mlekiem i zrobili jogurt
METEO
imageTitle
Marczyk walczy o tytuł w Chorwacji. Kosztowny błąd
EUROSPORT
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Noc z silnym wiatrem. Gdzie należy uważać
METEO
ANO wygrało wybory parlamentarne w Czechach
Ruch "czeskiego Orbana" ma zwycięstwo w kieszeni
Jastarnia
Z "kilku metrów" upadł na betonowy chodnik. Kitesurfer nie żyje
Polska
Kierująca próbowała uniknąć zderzenia z sarną
Uwaga na dzikie zwierzęta
WARSZAWA
Noc, deszczowo
Przez Polskę przejdą opady. Pogoda na jutro
METEO
Donald Trump
Trump ostrzega: nie będę tolerować opóźnienia
Izrael deportował kolejnych aktywistów z Globalnej Flotylli Sumud
Kolejni członkowie flotylli deportowani z Izraela. Polacy osadzeni w okrytym złą sławą więzieniu
imageTitle
Jaki ojciec, tacy synowie. Wyjątkowy hat-trick
EUROSPORT
imageTitle
Manchester United wygrał. Trener może na razie spać spokojnie
EUROSPORT
Pociąg zaatakowany przez Rosjan
"Podwójne uderzenie" Rosjan. Kilkudziesięciu rannych, jeden zabity

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica