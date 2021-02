Włosi pożegnali zamordowanego ambasadora i karabiniera

Minister Di Maio o szczegółach ataku: celem ataku padło auto na czele tego konwoju

Jak mówił, odgłosy strzałów zaalarmowały strażników parku narodowego i żołnierzy, którzy znajdowali się niecały kilometr od miejsca blokady. Od razu skierowali się w ich stronę. - Żeby zmusić ofiary do opuszczenia aut, zamachowcy zastrzelili kierowcę ich samochodu. Później kazali im wejść do lasu. Kiedy przybyły na miejsce strażnik nakazał sprawcom rzucić broń, ci otworzyli ogień. Zabili karabiniera, a ambasadora poważnie zranili. Funkcjonariusze zaraz po tym przetransportowali ambasadora do szpitala w Gomie, gdzie zmarł z powodu odniesionych obrażeń – relacjonował Di Maio. Sprawcy zbiegli i do teraz nie udało się ustalić ich tożsamości.